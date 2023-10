Toro-Juve, sfida non solo in campo. Da Paola ad Agata: ecco il derby delle wags

Il derby di sabato Juventus-Torino non si gioca soltanto in campo ma anche sugli spalti. La stracittadina torinese si caratterizza per la presenza di tantissime bellezze più o meno note in tribuna a fare un gran tifo, ovvero le compagne dei calciatori di bianconeri e granata. Da questo punto di vista la sponda granata ha assolutamente poco da invidiare.