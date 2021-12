UFFICIALE – Franco Lerda allenatore della Pro Vercelli: sostituisce Scienza

L'ex giocatore e allenatore del Toro ha firmato un contratto con i Leoni fino al termine della stagione: l'ultima panchina nel 2019 in Albania

Franco Lerda è ufficialmente il nuovo allenatore della Pro Vercelli. L'ex tecnico e giocatore granata ha firmato un contratto fino al termine della stagione e sostituirà Giuseppe Scienza sulla panchina dei Leoni, chiamati a risollevarsi dopo 4 sconfitte consecutive e il tredicesimo posto in classifica del girone A di Lega Pro. Lerda ha iniziato la sua carriera da tecnico al Saluzzo nel 2005, e in seguito ha allenato Casale, Pescara, Pro Patria, Crotone, Torino (in Serie B nella stagione 2010/2011), Lecce e Vicenza; la sua ultima esperienza è stata nel 2019 in Albania alla guida del Partizani Tirana.