Sondaggio – Quanti colpi servirebbero al Torino nel calciomercato di gennaio?

Al via il calciomercato: quanti acquisti dovrebbe fare il Toro?

Questa mattina - lunedì 3 gennaio - è iniziata la sessione invernale del Calciomercato: tante le incognite in casa Toro e questa sessione di calciomercato potrebbe essere un'opportunità per farsi un'idea dei profili in giro che potrebbero giovare a Juric e per cercare di dare al Toro quei giocatori mancanti. La domanda che vi rivolgiamo nel nuovo sondaggio è: secondo voi, di quanti acquisti ha bisogno il Torino in questa sessione di gennaio? Nei commenti potete aggiungere i ruoli in cui secondo voi gli innesti sono necessari.