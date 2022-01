Calciomercato, Baselli verso il Cagliari: intesa sempre più vicina

Per il centrocampista pronti sei mesi di contratto con opzione di rinnovo biennale: decisiva la sua volontà

Alberto Giulini

Daniele Baselli potrebbe presto sbarcare in Sardegna. Sul centrocampista granata, che compirà trent’anni il prossimo 12 marzo, c’è da tempo - come segnalato a fine dicembre - l’interesse del Cagliari di Mazzarri, che conosce molto bene il giocatore avendolo già allenato proprio a Torino. E nelle ultime 48 ore sono stati fatti passi concreti verso il sì: vicina l’intesa tra le parti per un contratto di sei mesi con rinnovo per due ulteriori stagioni in caso di salvezza al termine della stagione.

VERSO L'ACCORDO - Il principale ostacolo alla buona riuscita della trattativa era rappresentato proprio dall’accordo tra la società sarda e Baselli, legato al Toro fino a giugno da un contratto a cifre elevate. Il centrocampista è però un elemento tutt’altro che centrale nei piani di Juric, che lo ha usato con il contagocce e solo in caso di necessità. Non è infatti un mistero che l’ex Atalanta, alla settima stagione in maglia granata, rientri nella lista dei giocatori che la società sta cercando di cedere in questa sessione di mercato.

LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - Con la partenza di Rincon verso la Sampdoria e il probabile prestito di Kone, il giocatore avrebbe forse potuto ottenere più spazio, ma ha da tempo deciso di lasciare il Torino per ripartire da protagonista altrove. Ora la cessione sembra avvicinarsi sempre di più, l’intesa tra Baselli ed il Cagliari è sempre più vicina e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. A proposito dei rossoblù, la trattativa per il centrocampista è al momento slegata da quella che potrebbe eventualmente portare Nandez in maglia granata.