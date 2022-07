Calciomercato, Bremer: se l’Inter non chiude, la Juventus può mettere la freccia

Quello di oggi è un giorno decisivo per il futuro di Gleison Bremer , che sta decidendo il proprio futuro. Saranno ore convulse e le sorprese non sono escluse. Se è al momento confermato il vertice a Milano tra Inter e Torino , con i nerazzurri che sono sempre stati fin qui saldamente in pole avendo ottenuto la preferenza del brasiliano e del proprio entourage, da più parti è confermata la possibilità di una zampata della Juventus, che ha ormai ceduto De Ligt al Bayern Monaco per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 70 milioni di euro più 10 di bonus.

Con queste risorse a disposizione, è chiaro che la società bianconera può fare quasi ciò che vuole per quel che riguarda il sostituto dell’olandese. Il pressing bianconero, tramite canali indiretti, è salito di intensità nelle ultime ore. E se l’Inter non dovesse uscire dal summit di oggi con l’accordo con il Torino, tutto potrebbe accadere. Con un’offerta economica più elevata, Bremer ovviamente vacillerebbe e il club granata per primo ha l’intenzione di massimizzare i proventi di questa cessione, decisivi per smuovere un mercato in entrata fin qui asfittico. Bremer-Inter-Juventus, il triangolo di mercato si infiamma.