Calciomercato, oggi l’incontro Torino-Inter per Bremer: fumata bianca vicina

Da limare i dettagli di un affare già imbastiti: ai granata 25 milioni e il cartellino del giovane Casadei (l'Inter vuole la recompra)

Alberto Giulini

Può essere un giorno decisivo per il futuro di Gleison Bremer. È infatti in programma oggi - lunedì 18 luglio - l'incontro tra Inter e Torino che potrebbe portare alla fumata bianca per il trasferimento del centrale alla corte di Inzaghi. Secondo quanto raccolto da Toro News, l'Inter confida di chiudere oggi per evitare l'inserimento di altri club (tra cui la Juventus) e il giocatore, che da due giorni si allena da solo e non con il resto della squadra, aspetta solo una chiamata per lasciare il ritiro di Bad Leonfelden.

Bremer-Inter, le cifre: anche Casadei nell'affare

La formula che ha in mente l'Inter sarebbe un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro. A questi dovrebbe aggiungersi il cartellino del classe 2003 Cesare Casadei (QUI IL PROFILO), valutato 8 milioni di euro. Per quanto riguarda quest'ultimo, l'Inter vorrebbe però riservarsi la possibilità di usufruire di un diritto di recompra da esercitare entro due anni versando 18 milioni nelle casse granata. Si sta inoltre discutendo sulla possibilità di inserire una percentuale sulla futura rivendita di Bremer ad un terzo club in futuro: potrebbe aggirarsi intorno al 10%.

Si sblocca il mercato del Toro?

L'incontro di oggi potrebbe dunque portare alla fumata bianca, definendo una trattativa ormai imbastita ma che va definita al più presto nell'interesse di tutti. Intanto il giocatore si trova in ritiro con la squadra a Bad Leonfelden ma già da un paio di giorni si allena in disparte ed aspetta solamente la chiamata per partire alla volta di Milano. Possibile che il ritorno in Italia del brasiliano avvenga già domani, con il Toro che potrebbe dunque sbloccare il mercato. L'incasso della cessione di Bremer potrebbe finalmente dare una scossa ad una campagna acquisti finora andata avanti a rilento.