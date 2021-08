Calciomercato Torino, colpo per la Primavera: c’è il brasiliano Stenio Zanetti

L'attaccante esterno del Cruzeiro sembrava destinato al Verona, ma il Torino se l'è aggiudicato in extremis in attesa del transfer

Colpo di mercato dell'ultimo secondo per il Torino, che si aggiudica Stenio Zanetti, attaccante esterno brasiliano classe 2003 che giocherà con la Primavera. Zanetti, di proprietà del Cruzeiro, sembrava destinato all'Hellas Verona ma il Torino ha concluso la trattativa tra ieri e oggi. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto per i granata, che si assicurano un'iniezione di qualità per la squadra di Federico Coppitelli. La trattativa si è risolta positivamente proprio negli ultimi minuti di mercato: la società granata attende ora il transfer, ma l'accordo è stato depositato regolarmente in Lega.