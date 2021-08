Calciomercato, dalla Germania: “Torino su Brekalo del Wolfsburg”

Interessamento del Torino per l'attaccante del Wolfsburg Brekalo

Oltre all'attenzione prestata alla questione Belotti, il Torino continua le ricerche per rafforzare il reparto offensivo, e tra le alternative spunta un nome dalla Germania: oltre al nome di Messias, per il quale non ci sono sviluppi nelle trattative con il club calabrese, spicca il nome di Brekalo. Attaccante del Wolfsburg, che ha però dichiarato - come dichiara Kicker - di voler lasciare il club, nonostante il suo contratto lo leghi al club tedesco fino al 2023. Quest'ultimo "chiede circa 15 milioni di euro più bonus per Brekalo, che a 23 anni ha ancora un potenziale di sviluppo - che non vuole più sviluppare a Wolfsburg", ma che potrebbe sviluppare a Torino insieme a Juric, connazionale del giocatore. Tutto però sembrerebbe dipendere dalla decisione sul futuro di Belotti, che al momento si è unito con la squadra.