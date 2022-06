Calciomercato, derby per Bremer? Il cambio di proprietà rilancia il Milan

L'Inter può contare sul gradimento del giocatore ma ha bisogno di vendere, i rossoneri pronti ad investimenti importanti

Alberto Giulini

Dopo il testa a testa nella corsa Scudetto, Inter e Milan potrebbero presto tornare a sfidarsi anche in un derby di mercato. L'oggetto dei desideri di entrambe le formazioni milanesi è quel Gleison Bremer che in estate lascerà Torino dopo una stagione disputata ad altissimi livelli. Come già raccontato a più riprese, i nerazzurri si sono mossi concretamente e possono contare sul gradimento del giocatore. Alla corte di Inzaghi il brasiliano continuerebbe a giocare in una difesa a tre, avrebbe un posto da titolare pressoché certo ed avrebbe la possibilità di giocare la Champions League. Proprio disputare una competizione europea è ritenuta condizione importantissima da Bremer, che punta a mettersi in vista anche in ottica nazionale.

IL RITORNO DEL MILAN - L'Inter è la squadra al momento favorita nella corsa al brasiliano, ma su Bremer potrebbe tornare con forza anche il Milan. Non è infatti un mistero che il centrale piaccia e non poco a Maldini, che aveva pensato a lui già nella sessione di mercato invernale. A riaccendere la pista rossonera è anche il cambio di proprietà del club: con il passaggio a RedBird si prospettano diversi investimenti per rinforzare ulteriormente la squadra. E tra i giocatori seguiti con attenzione c'è anche Bremer. Si prospetta un possibile derby di mercato, senza dimenticare che il brasiliano ha attirato le attenzioni anche di diverse grandi di Europa.

NESSUNA OFFERTA UFFICIALE - In questo momento il Toro è spettatore interessato, in attesa di un'offerta ufficiale che finora non è ancora arrivata sulle scrivanie del club granata. Come detto l'Inter è stata la squadra che per prima ha mosso passi concreti con il giocatore, ma senza farsi avanti con la società. A frenare i nerazzurri c'è la necessità di cedere prima di muoversi in entrata: De Vrij è il principale indiziato, ma anche su Bastoni c'è il forte interesse del Tottenham di Conte. Insomma, il Toro aspetta novità ben sapendo che le squadre interessate al suo gioiello non mancano. E mentre Bremer si gode le vacanze in Brasile, Inter e Milan potrebbero dare vita ad un derby di mercato.