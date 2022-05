Calciomercato, Inter favorita per Bremer. Ma non c’è ancora accordo col Toro

Il brasiliano gradirebbe un trasferimento in nerazzurro: con Inzaghi continuerebbe a giocare in una difesa a tre

L'Inter prova a spingere per aggiudicarsi le prestazioni di Gleison Bremer . Il centrale brasiliano, eletto miglior difensore del campionato appena concluso, è pronto a salutare Torino per aggregarsi ad una squadra che gli permetta di giocare le coppe europee e tra le possibili destinazioni ci sono anche i nerazzurri. Come già raccontato nelle scorse settimane , il giocatore ha aperto alla possibilità di un trasferimento a Milano: alla corte di Inzaghi continuerebbe infatti a giocare con la difesa a tre, avrebbe un posto da titolare pressoché certo (anche perché uno tra De Vrij e Bastoni sarà probabilmente ceduto) e potrebbe disputare la Champions League, condizione che ritiene fondamentale per mettersi in luce agli occhi di Tite, il ct del Brasile, che fino ad oggi non lo ha mai convocato nonostante il grandissimo campionato fatto.

L'Inter ad oggi è dunque la squadra favorita per aggiudicarsi il centrale, ma questo non significa che il trasferimento sia ormai imminente. Anzi, la trattativa con il Toro deve ancora decollare: i granata non sembrano dell'idea di inserire contropartite, specialmente quel Pinamonti di cui si è molto parlato nelle ultime settimane. Nel ruolo di centravanti si aspetta una risposta da Belotti, ma in caso di addio del Gallo la preferenza sarebbe per Artem Dovbyk. Un profilo gradito a Juric sarebbe invece Dimarco, ma bisognerà capire se i nerazzurri saranno eventualmente disposti a sacrificare un giocatore che - essendo cresciuto nel vivaio - è anche molto importante in ottica liste. L'Inter resta dunque la favorita, forte del gradimento di Bremer, ma non c'è ancora niente di concluso e dall'estero non mancano altre pretendenti per il brasiliano.