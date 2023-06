Calciomercato, il casting sugli esterni: rivoluzione in vista per il Toro

Si concentreranno soprattutto sugli esterni le attenzioni del Toro nel mercato estivo. I granata interverranno con decisione per rinforzare il reparto che - nel campionato appena concluso - ha evidenziato le maggiori criticità. Già sicura la partenza di due interpreti: Aina saluterà a parametro zero, Lazaro non sarà riscattato e farà ritorno all'Inter. Tutto da scrivere anche il futuro di Singo e Vojvoda , entrambi in scadenza nel 2024 ed autori di due campionati al di sotto della sufficienza. Il kosovaro è scivolato in fondo alle gerarchie in più di un'occasione (vedendosi spesso preferito Rodriguez sulla fascia) e potrebbe dunque salutare in estate. Nei confronti di Singo non sono mancate le parole di stima da parte di Juric, ma il caso Belotti insegna e senza rinnovo arriverà la cessione già in questa sessione di mercato. A questi quattro giocatori si aggiunge Bayeye , mai preso seriamente in considerazione e destinato a lasciare Torino, presumibilmente in prestito.

Il casting: rivoluzione in vista

Sulle corsie laterali non ci sono dunque giocatori sicuri della permanenza, ma si prospettano interventi pesanti da parte della società in sede di mercato. In casa granata è in corso un vero e proprio casting per investire su più di un profilo e vanno in questa direzione i diversi nomi già circolati in sede di trattative. Già la scorsa estate si parlava di Mazzocchi, esterno destro ma in grado di giocare anche a sinistra ed in uscita dalla Salernitana. Torna a farsi vivo anche il nome di Parisi, terzino sinistro autore di un'ottima stagione ad Empoli e pronto a lasciare la toscana per fare un ulteriore step in carriera. Dalla Scozia è invece spuntata la pista che porta a Johnston, esterno destro attualmente svincolato dopo sei mesi a buoni livelli con la maglia del Motherwell. Gioca invece in Germania Fosu-Mensah, terzino del Bayer Leverkusen che potrebbe essere impiegato sia come braccetto sia a tutta fascia sulla corsia di destra. A pochi giorni dalla chiusura del campionato i nomi non mancano: in casa Toro è in corso un vero e proprio casting per rinforzare gli esterni.