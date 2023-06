Tra i profili attenzionati dal Toro per il mercato estivo ci sarebbe anche Max Johnston. Secondo un'indiscrezione riportata da Football Scotland, i granata avrebbero in programma la prossima settimana dei contatti per il giocatore di proprietà del Motherwell. Classe 2003, Johnston è un terzino destro che ha ben figurato in questa stagione collezionando complessivamente 32 presenze condite da 3 gol e 6 assist, ricevendo il premio come miglior giovane dell'anno.