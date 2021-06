Calciomercato, il Milan non riscatta Meité: il centrocampista tornerà al Torino

Il francese era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto ai rossoneri nella sessione di mercato di gennaio

Il Milan, almeno per il momento, non riscatterà Soualiho Meitè. Arrivato a Milano alla corte di Pioli durante la sessione di mercato di gennaio, il centrocampista francese per ora fa ritorno al Torino, visto che il club rossonero non ritiene per ora di esercitare l’opzione di riscatto fissata a 9 milioni di euro. Dopo mezza stagione con la maglia rossonera in cui ha collezionato 21 presenze (16 in Serie A, 4 in Europa League e 1 in Coppa Italia), il centrocampista francese ora tornerà a Torino dove troverà il nuovo tecnico granata Ivan Juric. Il contratto di Meitè con il Torino scadrà il 30 giugno 2023: la società granata dunque dovrà decidere - insieme all'entourage e al giocatore - il futuro del centrocampista.