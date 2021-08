Calciomercato, incontro con l’Inter per Belotti: Torino pronto a trattare

Il club granata non vuole perdere il giocatore a parametro zero nel 2022.

Il Torino ha incontrato l'Inter per Andrea Belotti. Secondo quanto ha riportato Gianluca Di Marzio per Sky Sport, oggi i vertici dirigenziali del club granata hanno parlato di persona con Marotta e Ausilio del capitano granata, che resta un'alternativa per i nerazzurri. L'Inter cerca un attaccante e il primo obiettivo è Joaquin Correa della Lazio. Se non si trovasse l'accordo con il club biancoceleste (con i nerazzurri che sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 30 milioni), l'Inter potrebbe virare su Belotti, che potrebbe essere acquistato a 20-22 milioni di euro. E il Torino non potrebbe non prendere in considerazione la possibilità: come noto, il Gallo non ha tuttora accettato l'offerta di rinnovo del Torino e quindi il club granata rischierebbe di perderlo a parametro zero nell'estate del 2022. Uno scenario che non è gradito dalla società del presidente Cairo, che però di certo dovrebbe trovare un sostituto di Belotti nei pochi giorni di mercato che rimangono. Scenario in pieno evoluzione, il mercato del Torino potrebbe davvero infiammarsi.