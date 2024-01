Calciomercato, la situazione di Pellegri: il Torino non lo darebbe in prestito

L'attaccante del Torino non ha chiesto di essere ceduto e Juric lo vuole tenere in rosa, una sua partenza però non si può escludere a priori

Nelle ultime partite del Torino, si è rivisto con una certa continuità (anche dal primo minuto) pure Pietro Pellegri che però è ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale. Il centravanti classe 2001 non è una prima scelta in granata perché davanti a lui ci sono due elementi di spicco come Zapata e Sanabria che tra alti e bassi hanno la titolarità quasi sempre garantita. A Firenze però, nell'ultima partita del 2023, Pellegri ha preso il posto del paraguaiano ed è poi entrato in campo nelle riprese delle sfide con Napoli e Genoa dimostrando quindi di essere un giocatore ancora considerato da Juric per le sue rotazioni offensive. Tuttavia, i capitoli relativi al mercato per l'ex Milan non sono ancora del tutto conclusi.

Torino, per la cessione di Pellegri serve rientrare dei 5 milioni di euro spesi per il cartellino — In questa prima metà di gennaio e di calciomercato si è registrato un interesse di Monza e Genoa per Pellegri. Le due squadre sono alla ricerca di rinforzi offensivi per aumentare le loro scelte nel reparto avanzato e il profilo del numero 11 del Toro piace. Nell'ultima partita dei granata proprio contro il Grifone, Pellegri è stato salutato dai suoi ex tifosi con un'ovazione che non è passato inosservata e inoltre l'attaccante azzurro non ha mai nascosto di essere fin da bambino un tifoso rossoblù. Affinché ci siano le condizioni per una partenza dell'ex Milan e Monaco è però necessario che arrivino proposte a titolo definitivo perché il Torino non è intenzionato ad accettare un prestito: in caso di partenza di Pellegri sarebbe indispensabile monetizzare per poterlo sostituire nel modo più giusto. In particolare, è verosimile che la valutazione del Torino non si discosti troppo da quei 5 milioni che sono valsi nel 2022 il suo riscatto dal Monaco.

Juric è stato chiaro: vuole tre attaccanti per il suo Toro — Detto ciò, una permanenza al Toro per Pellegri è assolutamente possibile. Il tecnico Ivan Juric è sempre stato molto chiaro sottolineando a più riprese la sua volontà di avere almeno tre attaccanti a disposizione per poter sopperire ad infortuni e squalifiche senza andare in emergenza. Il passaggio di quest'autunno ad un modulo con il doppio centravanti obbliga infatti la dirigenza a dover eventualmente trovare un sostituto prima di poter dare il via libera ad una potenziale partenza di Pellegri. Questa sessione invernale di calciomercato si concluderà tra due settimane e al momento non si registra la chiara volontà di separarsi né lato società e nemmeno lato giocatore. Per questa ragione l'addio del classe 2001 per adesso rimane soltanto uno scenario sullo sfondo.

