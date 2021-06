Calciomercato, Messias mette al primo posto il Toro: ora serve l’offerta giusta

Il giocatore del Crotone vorrebbe ritornare in Piemonte. Il Torino resta, perciò, in pole position

Junior Messias vorrebbe il Torino. Il giocatore brasiliano sposerebbe volentieri la causa granata. Tornerebbe in Piemonte, regione che lo ha accolto nei suoi primi anni italiani e lo ha visto crescere calcisticamente, tra Chieri, Casale e Gozzano. Il Torino è consapevole del gradimento del giocatore, ma ora dovrà soddisfare le richieste del Crotone, società che possiede il cartellino di Messias. Il primo incontro andato in scena tra la società granata e quella rossoblù è risultato interlocutorio. Le parti, infatti, sono apparse ancora distanti. Il Crotone ha chiesto una cifra superiore a 10 milioni di euro per Messias, ritenuta troppo elevata dal direttore sportivo Davide Vagnati e dal presidente Urbano Cairo .

Le parti sicuramente si riaggiorneranno nei prossimi giorni per cercare di limare le distanze. Grazie al gradimento di Messias, il Torino resta in pole position ed è davanti alle altre concorrenti, tra cui la Fiorentina e il Genoa. I granata, però, non dovranno dilapidare questo vantaggio se vorranno realmente acquisire le prestazioni di Messias. Tradotto: i granata dovranno formulare un'offerta congrua al Crotone. La trattativa è in corso d'opera, ma la posizione di Messias appare molto chiara e ciò dona, come detto, un vantaggio al Torino.