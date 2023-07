Calciomercato, Kone saluta il Torino: firmerà oggi con il Como

Il Torino procede con il piano delle uscite in questa sessione di mercato estiva. Il prossimo calciatore che saluta la formazione granata è Ben Kone, come già riportato su queste colonne nei giorni scorsi. Il centrocampista ivoriano, come affermano i colleghi di TMW, firmerà oggi il contratto che lo legherà al Como mentre con i granata era in scadenza nel 2024 (sebbene avesse un'opzione per prolungare di un ulteriore anno). Si tratta di un affare a titolo definitivo che il Torino ha voluto formalizzare a fronte di un'altra offerta di prestito che proveniva dal Frosinone, sua ex squadra e neopromossa in Serie A. Kone proseguirà quindi la sua carriera ancora in Serie B dove ha già indossato le maglie di Cosenza, Crotone e proprio Frosinone. Il centrocampista classe 2000 già questa mattina ha saltato la seduta con il gruppo di Juric.