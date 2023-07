Calciomercato Toro, Kone al Como a titolo definitivo: salta il prestito al Frosinone

I dettagli che stabiliranno il passaggio del giocatore classe 2000 dal club granata a quello di Serie B sono ancora in via di definizione

Ben Lhassine Kone al Como a titolo definitivo. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società lombarda avrebbe raggiunto un accordo con il Torino per il centrocampista di nazionalità ivoriana. I dettagli che stabiliranno il passaggio del giocatore classe 2000 dal club granata a quello di Serie B sono ancora in via di definizione, ma procedendo su questa strada si va a escludere dunque quella che porta all'opzione del prestito al Frosinone (LEGGI QUI). Il Torino preferisce cedere il giocatore a titolo definitivo anziché girarlo nuovamente in prestito, in quanto Kone non rientra nei piani di Ivan Juric e il suo contratto lo lega al Toro sino al 2024.