Calciomercato, pressing Salernitana su Izzo: possibilità in rialzo

Armando Izzo sempre più vicino alla Salernitana: si parla di un possibile trasferimento a titolo definitivo

L'operazione che vede Armando Izzo alla Salernitana potrebbe chiudersi negli ultimi giorni di mercato. Walter Sabatini, l’uomo mercato della società campana, è da giorni in pressing sul difensore per strappare il suo sì. Il Torino, che con Izzo ha un contratto sino al 2024, ha dato da tempo il via libera al club campano e non ci sarebbe da stupirsi se al termine della trattativa concedesse al giocatore, da tempo fuori dai piani di Iván Juric, un incentivo all’esodo. Prossime ore decisive: con l'uscita di Armando Izzo, il Torino potrebbe dunque provare ad affondare il colpo decisivo per portare sotto la Mole Federico Gatti del Frosinone.