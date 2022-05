Calciomercato, rilancio dell’Eintracht per Yilmaz: superata l’offerta del Toro

Gli occhi del Toro sul laterale turco: c'è concorrenza, ma il giocatore preferirebbe un trasferimento in Serie A

Alberto Giulini

Calato il sipario sul campionato, in casa Toro le attenzioni si spostano alla costruzione della squadra in vista della prossima stagione. In questi giorni a tenere banco è soprattutto la situazione di Andrea Belotti oltre ai giocatori in prestito con diritto di riscatto, ma il club ha già iniziato a muoversi anche su altri fronti. Come raccontato già nelle scorse settimane, tra i profili seguiti con attenzione da Davide Vagnati c'è anche Ridvan Yilmaz, esterno mancino del Besiktas.

IL PROFILO - Terzino sinistro di nascita, negli ultimi mesi Yilmaz è stato impiegato da esterno a sinistra nel 3-4-3 del club bianconero e si è messo in mostra con tre gol e quattro assist in campionato. I granata hanno dunque posato gli occhi su un giocatore che è ritenuto potenzialmente idoneo per rinforzare un reparto in cui al momento ci sarebbe il solo Vojvoda, dato che Ansaldi ha il contratto in scadenza e va verso l'addio. Dopo aver presentato una prima offerta nel mese di aprile (intorno ai 4 milioni più bonus), la scorsa settimana il Toro ha recapitato al Besiktas una nuova proposta economicamente più elevata rispetto alla precedente.

LA CONCORRENZA - Mettere le mani su Yilmaz non sarà comunque facile, dato che sul giocatore ci sono gli occhi di diverse squadre importanti. Nelle scorse settimane si era fatto sotto il Leicester, ora è invece l'Eintracht ad essersi mosso in maniera più concreta. Il club di Francoforte ha presentato un'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella granata. La società turca si sta prendendo del tempo per decidere sulla proposte ricevute, sperando di innescare una piccola asta al rialzo per uno dei suoi gioiellini. A giocare in favore dei granata c'è in questo momento la volontà del giocatore, che avrebbe messo il campionato italiano in cima alla lista dei desideri. La pista che porta a Ridvan Yilmaz andrà dunque seguita con attenzione nelle prossime settimane, pur con la consapevolezza che per il ventunenne laterale turco c'è una concorrenza importante.