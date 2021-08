Calciomercato Torino, Brekalo è atterrato a Caselle: le firme al fotofinish

Le ultime sul nuovo acquisto granata giunto a Torino pochi istanti fa

L'attesa è finita: Josip Brekalo è atterrato in Italia. Il suo volo è arrivato a Caselle con un volo privato alle 18.30 circa. Il Torino deve chiudere al fotofinish il suo ultimo colpo di mercato. Ora è il tempo degli adempimenti e delle formalità per definire il trasferimento e depositare il contratto. L'affare dovrebbe essersi chiuso con un prestito oneroso a un milione di euro con un diritto di riscatto fissato per 11 milioni .

AGGIORNAMENTO ORE 19.31: Il giocatore croato non si è diretto alle visite mediche per mancanza di tempo, ma subito alla sede di via Arcivescovado per le firme sul contratto in modo da permettere al Torino di depositare il contratto entro le ore 20. Secondo quanto riportato dal cronista Gianluca Di Marzio, le firme sono arrivate. Ovviamente c'è la condizione che passi i test medici, che potranno essere effettuati in seguito.