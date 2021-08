Calciomercato Torino, Caccavo per l’Under-18: il bomber arriva dal Monza

Un altro tassello per la squadra allenata da Antonino Asta

Importante notizia di calciomercato per l'Under-18 di mister Antonino Asta. Completata l'operazione che porterà al Torino il classe 2004 Luigi Caccavo. I granata si assicurano l'attaccante dal Monza. Munito di un fisico pazzesco (190 cm), considerando l'età, Caccavo nell'ultimo torneo dell'Under-18 ha firmato ben 10 reti in appena 17 apparizioni. Si tratta, dunque, di un rinforzo di peso per il reparto offensivo dell'Under-18, un rinforzo di prospettiva anche per la Primavera (LEGGI QUI IL NOSTRO LIVE).