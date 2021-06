Calciomercato Torino: Caceres a parametro zero? I granata ci pensano

Idea Caceres per una difesa che dev'essere rinforzata. E a parametro zero i granata ci pensano...

Martin Caceres potrebbe non rinnovare il contratto con la Fiorentina che è in scadenza alla fine di giugno. E allora il Torino ci pensa: raccolgono conferme le indiscrezioni secondo cui il 34enne difensore uruguaiano ex Juventus può rappresentare un’idea per la società granata. Caceres sarebbe senza dubbio un innesto di provata esperienza ed affidabilità e a parametro zero potrebbe essere una buona occasione di mercato per un Toro che deve rinforzare la difesa.