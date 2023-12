Calciomercato Torino, da Pellegri a Radonjic: i possibili nomi in uscita

1 di 5 NOMI IN USCITA

Dal 2 gennaio al 31 gennaio 2024: queste sono rispettivamente le date di inizio e fine della sessione invernale del calciomercato di Serie A. Diversi sono i giocatori del Torino che in questa sessione di mercato potrebbero essere ceduti poichè in questa prima di parte di stagione non hanno reso al meglio con la maglia granata o perchè vorrebbero giocare con più continuità. Il tecnico del Torino Ivan Juric proprio su questo argomento ha detto: "Se ci sono giocatori insoddisfatti bisognerà sostituirli". Lo stesso accenno è stato fatto dal patron Urbano Cairo ("Bisogna vedere chi esce"), segnale del fatto che qualcosa potrebbe muoversi da questo punto di vista.