Calciomercato Torino, dal Milan arriva Polenghi: un rinforzo per la Primavera

La Primavera del Torino aveva bisogno di un centrocampista dopo l’infortunio di Demis Maugeri e Ruggero Ludergnani ha già trovato il rinforzo sul calciomercato. Dal Milan è arrivato Alessandro Polenghi, centrocampista classe 2003. Federico Coppitelli aveva espressamente chiesto un giocatore in più che possa aiutare con le rotazioni in mezzo al campo ed è subito stato accontentato. Il ragazzo è già a Torino e si sta allenando con i suoi nuovi compagni. Al Milan non stava trovando tanto spazio in Primavera. In totale ha disputato 4 gare tra campionato, Coppa Italia e Youth League, mentre è stato mandato spesso come fuoriquota in Under 18. I granata avevano bisogno di un mediano e Polenghi ora è pronto a giocarsi le sue carte con la Primavera del Torino.