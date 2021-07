Calciomercato Torino, dopo Pjaca priorità difesa: si cerca l’erede di Nkoulou

Dopo Pjaca caccia al difensore, ma prima servirà vedere i calciatori in esubero

Un trequartista, poi altre entrate che corrispondano a delle uscite. Così Urbano Cairo ha descritto in sintesi la strategia attuale del Torino sul mercato. Il trequartista è arrivato e si tratta di Marko Pjaca . E allora per altri innesti ora occorre muovere qualcosa in uscita: in rosa ci sono attualmente 29 giocatori, è evidente che siano troppi.

LYANCO - Se l’innesto di Pjaca dà qualità alla trequarti, in attesa di capire cosa ne sarà di Belotti, ora il reparto che necessita con più urgenza di una sistemazione è la difesa. In particolare è nel ruolo di centrale della retroguardia a tre che ora dovrebbero concentrarsi gli sforzi del ds Vagnati. Dopo l’addio di Nicolas Nkoulou, infatti, serve un nuovo regista difensivo. Sempre che, come si diceva, venga ceduto qualcuno. Il primo indiziato è sempre Lyanco, mai titolare fin qui in amichevole (a causa di un acciacco ma non solo). I discorsi col Betis Siviglia sono stati mesi in stand-by in attesa che gli spagnoli cedano a loro volta qualcuno, ma l’interesse esiste e il Torino proverà a chiudere.