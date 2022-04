Calciomercato Torino, è ancora linea verde: Kabic resta un obiettivo

L’esterno classe 2004 del Vojvodina era già stato cercato a gennaio

Torna di moda il nome di Uros Kabic in casa Toro. Non è un mistero che la linea intrapresa dai granata per il mercato sia quella di puntare sui giovani di talento da valorizzare: vanno in questa direzione le operazioni Ricci, Seck e Pellegri, arrivate dopo la richiesta di Juric stesso di puntare su elementi di prospettiva da crescere in casa. Ecco allora che in vista della sessione estiva torna in auge anche Kabic, esterno offensivo del Vojvodina. Non si tratta sicuramente di un profilo nuovo per i granata, che si mossero concretamente già a gennaio ma senza arrivare alla fumata bianca. La pista non è stata completamente abbandonata e il calciatore serbo continua - come riportato da gianlucadimarzio.com - ad essere monitorato attentamente da Vagnati e dal suo staff.