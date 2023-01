Calciomercato, Torino e Fulham attendono la decisione di Lukic

Attesa per Sasa Lukic. Ultime ore di calciomercato decisive per il futuro del serbo, oggetto del desiderio del Fulham. L'offerta c'è ed è concreta: 10 milioni di euro sul piatto per un giocatore che andrà in scadenza il 30 giugno 2024. Come evidenziato nell'editoriale di ieri, domenica 29 gennaio, il Torino si trova di fronte a una doppia via: da una parte la necessità di rispettare le esigenze economiche verso un’estate in cui terranno banco le decisioni sui riscatti di Vlasic e Miranchuk, dall'altra la voglia di ottenere qualcosa in più di un onesto campionato di metà classifica. È vero che 10 milioni sarebbero linfa per le casse del Torino e senza un rinnovo del contratto di Lukic questa finestra sarebbe l'ultima per poter monetizzare al massimo, ma nello stesso tempo non avere Lukic non sarebbe da poco per la squadra di Ivan Juric, come testimoniato dalla ripresa del "Castellani" di Empoli.