Calciomercato Torino e Pordenone, Greco e non solo: tripla operazione in vista

I due giocatori lasciano il granata a titolo definitivo, dai ramarri arriva il 2004 quest'anno titolare in Primavera 2

Maxi operazione di calciomercato in vista tra Torino e Pordenone. Trattativa in fase avanzata per il trasferimento di Mihael Onisa (l'ultimo anno tra Cavese e Imolese) e Jean Freddi Greco nella squadra friulana che milita in Serie B, mentre dovrebbe fare il percorso inverso Giacomo Zanotel , seconda punta classe 2004 pronta ad arrivare nella Primavera granata.

I PROFILI - Jean Freddi Greco dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo, lasciando il club granata dopo due stagioni. Era arrivato come 'contropartita' per il passaggio di Petrachi alla Roma, ora è pronto a firmare un triennale con il Pordenone. Nell'ultima stagione è stato capitano della Primavera granata e con Coppitelli è riuscito a mettersi in mostra con una serie di prestazioni che gli avevano portato tanta attenzione su di sé dalla Serie B.

A Torino, come contropartita per Freddi Greco, potrebbe arrivare Giacomo Zanotel. Un 2004 cresciuto nel Pordenone ma con un passato anche alla Fiorentina che in Primavera 2 quest'anno ha segnato 3 reti in 17 partite giocate ed è stato inserito da La Giovane Italia tra i giocatori più interessanti della categoria. Zanotel è un classe 2004, quindi un profilo giovanissimo che potrebbe rinforzare sia la futura Under 18 sia la Primavera. Non solo: nell'ambito dei discorsi col Pordenone (ma l'operazione appare slegata dalle precedenti due) c'è anche Onisa, altro ex capitano della Primavera, che era stato prelevato 3 anni fa dalla Virtus Entella e con Coppitelli aveva vinto la Supercoppa contro l'Inter, sfiorato la Coppa Italia Primavera e perso in semifinale contro l'Atalanta nei playoff scudetto di categoria. Quest'anno Onisa ha fatto l'esordio tra i professionisti giocando prima con la Cavese e poi passando all'Imolese. Ha col Torino un contratto sino al 2023: la formula del trasferimento è ancora da definire.