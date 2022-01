Calciomercato Torino, il portiere Sava verso il Cluj: contatti in corso

Il club romeno vorrebbe provare a prelevare il ragazzo a titolo definitivo, trasferimento possibile

Razvan Sava, portiere classe 2002 l'anno scorso in Primavera, è tentato dal Cluj. Il club romeno vorrebbe provare ad assicurarsi il giovane estremo difensore del Torino, che al momento è di fatto il quarto portiere a disposizione di Juric. Dialoghi sono in corso per un trasferimento in patria del portiere che il Torino ha preso dalla Juventus nel 2020.

LA TRATTATIVA - Il Cluj vorrebbe acquistare il giocatore con la formula del titolo definitivo. La destinazione piace eccome al ragazzo. Originario di Timisoara, a Sava nel Cluj verrebbe garantito di diventare con il tempo il primo portiere della formazione. Se a questo si aggiunge che fin qui al Torino il portiere non ha mai visto il campo (nemmeno da fuoriquota in Primavera) si comprende come mai il ragazzo, che inoltre è chiuso da portieri giovani come Milinkovic-Savic e Gemello, gradirebbe l'opzione Cluj. I contatti sono in corso e l'operazione potrebbe concludersi a stretto giro di posta.