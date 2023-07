Calciomercato Torino, il punto di giornata: Kone ai saluti, idea Véliz

Entra nel vivo il calciomercato granata. Negli ultimi giorni il Torino si è mosso in modo deciso per regalare a Ivan Juric il terzo rinforzo della sessione estiva, Adrien Tameze, che va ad aggiungersi agli acquisti di Raoul Bellanova e Mihai Popa. Nel frattempo proseguono le trattative in entrata e in uscita, con alcuni intrecci da monitorare. Di seguito il punto sul mercato del Torino di questo lunedì 24 luglio.