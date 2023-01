Calciomercato Torino, il punto: le idee granata di gennaio secondo Juric

Il calciomercato è ufficialmente ricominciato, e come gli altri club anche il Torino si sta muovendo per dare alla squadra e a Ivan Juric i giocatori giusti per queste seconda parte di stagione. In questo 3 gennaio, nella conferenza stampa pre Torino-Verona, Juric è apparso sulla scena del mercato con il suo punto di vista su quello che può servire ai granata, parlando sia delle entrate che delle uscite. "Nessuno è sul mercato", ha detto il tecnico, adottando come prevedibile una linea prudente da questo punto di vista. Mentre sul piano delle entrate è stato chiaro: la prima necessità è un interno di centrocampo di piede mancino. "Mi servirebbe per sviluppare un certo tipo di gioco: Ricci, Lukic e Linetty sono tutti destri", ha detto il tecnico, puntualizzando tuttavia: "Se non dovesse arrivare nessuno, mi aggiusterei con chi abbiamo, cercherei nuove soluzioni".