Calciomercato Torino: Izzo nicchia sul Cagliari, strada per Walukiewicz in salita

Il club granata cerca un difensore e al momento si sta orientando su alternative

Il Torino, come noto da giorni, cerca un difensore centrale e Sebastian Walukiewicz del Cagliari occupa un posto al sole nella lista del responsabile del mercato granata, Davide Vagnati. Negli scorsi giorni ci sono stati dialoghi con la società sarda, che aveva messo nel mirino Armando Izzo, molto gradito dal ds dei sardi Capozucca come contropartita. I due club hanno quindi iniziato a ragionare per uno scambio, ma al momento non c’è ancora un’apertura piena di Izzo al trasferimento in Sardegna. Così fosse, il Torino probabilmente dovrebbe orientarsi su altri nomi per la difesa (sul taccuino ci sono Becao, Mustafi, Gigot e altre possibilità). Il marcatore napoletano tuttavia è scivolato nelle gerarchie di Juric e lo scenario appare in piena evoluzione: tutto può succedere negli ultimi giorni di mercato, col Torino operativo su più fronti per dirimere i tanti nodi esistenti.