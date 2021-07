Calciomercato Torino: Juric e quella tendenza a fare da allenatore-manager

Fece lo stesso a Verona: Amrabat e Rrhamani arrivarono su indicazione del tecnico quando erano ancora sconosciuti ai più

I GIOVANI - Del resto l'esperienza alla guida del Verona lo ha dimostrato: Ivan Juric ha dato ben più delle canoniche indicazioni di rito alla società. Si pensi, tanto per fare esempi eclatanti, a due giocatori come Kumbulla e Lovato. La dirigenza scaligera non li reputava pronti per la prima squadra ed era pronta a cederli in prestito, salvo fare poi marcia indietro su precisa richiesta del tecnico. Ed i due centrali, titolari rispettivamente due stagioni fa e nella stagione appena conclusa, hanno entrambi dimostrato di essere ottimi elementi per il campionato di Serie A.