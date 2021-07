Calciomercato Torino, Lovaglio in prestito al Fiorenzuola in Serie C

Nei prossimi giorni l’ala classe 2002 firmerà il contratto e inizierà la sua prima esperienza tra i grandi

Samuele Lovaglio saluta il Torino. L’ala classe 2002, protagonista in Primavera la scorsa stagione, farà la sua prima esperienza in Serie C. Il giocatore ha raggiunto l’accordo con il Fiorenzuola e andrà in prestito secco. Una possibilità per il ragazzo di accumulare esperienza se saprà ritagliarsi il suo spazio.