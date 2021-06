Calciomercato Torino: Lyanco-Bologna, ora si può fare

La conferma di Sinisa Mihajlovic avvicina il difensore brasiliano ai felsinei

A Bologna resta Sinisa Mihajlovic e Sinisa per la difesa rossoblù della prossima stagione ha fatto un nome ricorrente: quello di Lyanco. Il brasiliano può ricongiungersi col suo primo mentore in Italia, il tecnico serbo, che lo ha allenato nella sua prima stagione italiana (2017/2018) per poi chiamarlo in prestito al Bologna per sei mesi nel 2019. Il Bologna poi ha riprovato in diverse occasioni a comprare il cartellino del giocatore, ma il Torino ha sempre fatto muro, fissando una valutazione alta poichè Lyanco rientrava nei piani del club.