Calciomercato Torino, Marotta: “Dimarco? È il presente e il futuro dell’Inter”

L'AD dell'Inter ha di fatto tolto dal mercato l'esterno classe 1997 che piaceva molto a Juric per il suo Toro

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti di Sky Sport prima di Lugano-Inter, l'AD nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato anche di Federico Dimarco. L'esterno classe 1997 piace parecchio all'allenatore del Torino Ivan Juric che lo ha già allenato nelle ultime due stagioni all'Hellas Verona. Questa la risposta di Marotta a chi gli chiedeva se l'ex Parma rappresentasse una sicurezza per il presente e il futuro interista: "Assolutamente, rappresenta il presente e il futuro dell'Inter, è sotto osservazione da parte di Inzaghi e può essere una piacevole realtà anche per questa stagione. Indossare la maglia dell'Inter è motivo di grande orgoglio per chiunque". Questa è certamente una brutta notizia per i tifosi del Torino che speravano di veder arrivare in granata l'esterno interista. Nel calciomercato spesso succede di tutto e capita che ci siano dei ribaltoni nel giro di pochi giorni ma al momento Juric dovrà scegliere altri profili per la fascia sinistra del suo nuovo Torino.