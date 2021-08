Calciomercato Torino, per la difesa piace lo svincolato Mustafi: avviati i contatti

Elevata la richiesta dell'entourage del tedesco, che avrebbe chiesto un triennale da 1,9 milioni netti a stagione

Spunta un nome nuovo per la difesa granata. Secondo Gianluca Di Marzio, i granata avrebbero messo nel mirino Shkodran Mustafi , difensore classe 1992 attualmente svincolato. Dopo sei mesi con la maglia dello Schalke, il centrale tedesco è attualmente senza squadra e rappresenta dunque una buona opportunità per diversi club alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Nei giorni scorsi, tra le altre, ci avevano pensato anche Genoa e Napoli.

Ed anche il Toro, alla ricerca di un giocatore che vada a prendere il posto lasciato libero da Nkoulou, avrebbe bussato alla porta di Mustafi. La richiesta presentata a Vagnati, che ha allacciato i contatti con l'entourage del giocatore, sarebbe un triennale da 1,9 milioni a stagione. Una cifra ritenuta troppo elevata da parte dei granata, ma l'ex Arsenal è un giocatore che piace e rappresenta una pista da tenere in considerazione per la difesa. Al giocatore non dispiacerebbe giocare in granata, ma per giungere ad un accordo sarà necessaria una riduzione delle pretese quantomeno della parte fissa di stipendio.