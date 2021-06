Calciomercato Torino: per la porta si valuta anche il nome di Montipò

Ancora tutto da decidere il futuro di Sirigu. E in caso di partenza del portiere sardo c'è anche il nome del classe '96 tra le ipotesi

Spunta il nome di Lorenzo Montipò per la porta del futuro del Torino. Il portiere di proprietà del Benevento è tra i profili seguiti dal responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati, che sta cominciando a valutare tutte le possibili alternative nel caso in cui Sirigu dovesse decidere di terminare anzitempo la sua avventura granata. L'estremo difensore classe 1996 è reduce infatti da una buona prima stagione in Serie A e non vorrebbe seguire il Benevento in Serie B. E anche per questo motivo il suo profilo potrebbe rappresentare una buona occasione per il Torino.

CALCIOMERCATO - Nessuna trattativa concreta al momento tra il Benevento ed il Torino, che come detto poc'anzi vuole prima capire quali siano le reali motivazioni di Salvatore Sirigu a rimanere in granata. Con l'estremo difensore sardo impegnato sul fronte Euro2020 però, la società di via dell'Arcivescovado ha cominciato a fare qualche sondaggio per evitare di farsi trovare impreparata nel caso in cui l'ex Psg alla fine opti per lasciare il capoluogo piemontese. E tra i nomi graditi a Davide Vagnati c'è proprio quello di Lorenzo Montipò: portiere classe 1996, autore di una buona annata (37 presenze, alla sua prima apparizione in Serie A) tra le fila del Benevento nel corso della stagione appena conclusa. Il suo valore di mercato è abbordabile - si aggira attorno ai 3,5 milioni di euro, secondo Transfermarkt - e proprio in virtù dell'interessante rapporto qualità-prezzo Montipò potrebbe rappresentare una buona opportunità per la porta del Torino del presente e del futuro. Sempre nel caso in cui Sirigu decida effettivamente di partire.