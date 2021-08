Calciomercato Torino, per la Primavera c’è l’attaccante Rosa dall’Atalanta

L'attaccante ha un curriculum di tutto rispetto: si metterà a disposizione di Coppitelli

Il Torino piazza ancora un colpo per la Primavera. È ufficiale, secondo il sito della Lega Serie A, il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto per i granata di Alessio Rosa, attaccante 2003, in maglia granata. Rosa si metterà a disposizione di Coppitelli ed è un profilo sulla carta di qualità: alle spalle ha una solida esperienza con le nazionali giovanili Under 17 e Under 18, e nella scorsa stagione - da sottoleva – ha messo insieme 16 presenze e 6 reti in Primavera 1.