Calciomercato Torino, per la Primavera ecco Giorcelli dalla Roma

Altro colpo del responsabile del settore giovanile Ludergnani per la formazione Primavera di mister Coppitelli

Il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani ha messo a segno un altro colpo per la formazione Primavera di mister Federico Coppitelli. Nicolò Giorcelli, difensore centrale classe 2003, è infatti in arrivo in granata dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Si tratta di un difensore di proprietà della Roma dal fisico possente, è alto 190 centimetri. La scorsa stagione Giorcelli ha fatto 18 presenze, condite da 2 reti, con la formazione Under-18 della squadra capitolina. Ieri sera era già allo stadio Olimpico Grande Torino e questo fa capire come la trattativa sia ormai già chiusa e che manchi solamente l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Giorcelli dovrebbe arrivare al Toro in prestito secco.