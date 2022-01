Calciomercato Torino, per la trequarti piace E. Vignato: pista complicata

Il profilo del trequartista ben si adatta alle idee di Ivan Juric: è giovane e non può che crescere

Emanuel Vignato piace al Torino. Ma non sarà facile trovare la chiave giusta per convincere il Bologna, società proprietaria del cartellino. Il trequartista classe 2000 sta trovando uno spazio ridotto con i rossoblù in questa stagione (solo due gare da titolare in campionato) e potrebbe non opporsi a un trasferimento. Ma il Bologna richiede un'offerta a titolo definitivo o al massimo con obbligo di riscatto e non sembra essere intenzionato ad accettare delle contropartite tecniche. Inoltre, la possibile cessione di una mezzapunta come Riccardo Orsolini - altro giocatore che piace al Torino, ma su cui si sta muovendo concretamente il Siviglia - potrebbe invogliare il club rossoblù a tenersi stretto Vignato.