Calciomercato Torino: per Messias resta ancora una distanza col Crotone

Il Crotone sa che dovrà cedere il suo asso, ma come è ovvio cerca di strappare il prezzo più alto e creare aste

La trattativa tra il Torino e il Crotone per Junior Messias diventerà un’altra telenovela di mercato? Forse sì, forse no, sta di fatto che c’è da registrare un altro contatto ravvicinato tra le parti. E la distanza tra offerta e domanda permane, anche se è stato fatto un passetto in avanti.

LA SITUAZIONE - Ricapitolando, il Torino ha fatto di Messias il primo obiettivo per la trequarti: molto alto il gradimento di Juric, deciso anche quello del giocatore brasiliano per un eventuale ritorno in una città che conosce molto bene per averci vissuto, come sa chi è al corrente della sua storia umana. Il Crotone sa che dovrà cedere il suo asso, che di certo non giocherà in Serie B, ma come è ovvio cerca di strappare il prezzo più alto, resistendo testardamente, cercando di creare aste, facendo qualche gioco mediatico per fare uscire le pretendenti allo scoperto. Dodici milioni, poi addirittura quindici, è stata la risposta che nel mese di giugno ha ricevuto chi si informava sul prezzo di Junior.