Calciomercato Torino, piace Iacoponi dell’Arezzo: possibile scommessa per il futuro

Sull'esterno classe 2002 anche Verona e Sassuolo, ma i granata seguono il giocatore da tempo

Daniele Iacoponi ha 19 anni, è un attaccante esterno e gioca nell’Arezzo. E può essere una scommessa del Torino per il futuro. Lo segue da mesi il direttore sportivo granata Davide Vagnati , e non solo: Iacoponi piace anche a Verona e Sassuolo , d’altronde ha saputo, in pochi mesi, rendersi protagonista in Serie C. Arrivato in Toscana a gennaio dal Team Nuova Florida, il giovane attaccante ha raccolto 15 presenze e una rete nella terza serie italiana.

SCOMMESSA - Il Torino pensa a una possibile operazione in chiave futuro. Immaginando di prelevare il cartellino del ragazzo dall’Arezzo e portarlo in ritiro precampionato, per poi nel caso girarlo in Serie B in prestito per seguirne la crescita: è uno scenario possibile. I contatti proseguono in questi giorni, c’è concorrenza ma il Torino ha messo il giocatore nei suoi radar da tempo: già a gennaio, infatti, sarebbe potuto arrivare in granata per giocare in Primavera.