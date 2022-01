Calciomercato Torino, preso il baby D’Aprile dal Crotone: è cresciuto da Rosina

Ufficiale l'acquisto di D'Aprile: il giocatore arriva dal Crotone

Acquisto in prospettiva del Torino, che si è assicurato il classe 2005 Giovanni D’Aprile del Crotone. Il ragazzo l’anno scorso era stato anche convocato dai pitagorici in Serie A per la partita contro la Fiorentina, senza però esordire.