Calciomercato Torino promosso secondo i lettori: il 70% vota 6 o 7

Ieri vi abbiamo chiesto, con il nostro tradizionale sondaggio, di dare un voto al calciomercato estivo del Torino: la maggior parte dei lettori di Toro News ha giudicato sufficiente il mercato del club granata. I votanti sono stati 3425 e la maggior parte (1282 voti) ha attribuito un 6 all'operato della società: il voto che esprime la sufficienza ha vinto con il 37.43% delle preferenze. Al secondo gradino del podio 1082 persone (31.59%) hanno giudicato buono il lavoro di Davide Vagnati assegnando un 7, mentre al terzo posto troviamo 727 votanti (21.23%) che valutano con un 5 l'operato della società in questa sessione di mercato estiva. Quasi irrilevante la percentuale di chi ha espresso un 4 (gravemente insufficiente) e di chi ha votato 8 (ottimo). Ciò che si può evincere da questo sondaggio, che non ha valenza scientifica ma che può dare l'idea del comune sentire della piazza granata, è insomma un giudizio positivo anche se non entusiasta: quasi il 70% dei votanti ha espresso un 6 o un 7.