Calciomercato Torino, sfuma Messias. Il brasiliano ha chiuso con il Milan

Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. I granata virano su Brekalo del Wolfsburg

Sfuma definitivamente l'operazione Messias per il Torino. Il brasiliano del Crotone è infatti pronto a trasferirsi al Milan in prestito oneroso a 2,6 milioni con diritto di riscatto fissato a 5,4 più uno di bonus. Conferme arrivano anche dal presidente del Crotone Vrenna, che nella notte ha parlato così ai microfoni di Sky: "Messias è chiuso al Milan in prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo è molto contento. Il Milan lo ha voluto fortemente. Credono tanto nel ragazzo e ci crediamo anche noi. L'ha scoperto mio figlio Raffaele quando giocava in Lega Pro". Il Torino vira quindi su un altro obiettivo: Brekalo del Wolfsburg. Si chiude quindi così uno dei tormentoni di mercato dell'estate granata. Nonostante gli incontri di questi giorni tra Vagnati e Ursino, il brasiliano ha alla fine scelto il fascino e il blasone del Milan, che nella notte ha sferrato l'attacco decisivo, accaparrandosi il brasiliano.