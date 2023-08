Calciomercato Torino, si valuta il ritorno di Lazaro: primi contatti con l’Inter

Il Torino è alla ricerca di un nuovo terzino che possa prendere l'eredità di Wilfried Singo, in uscita verso il Monaco in Ligue 1. Tra le varie possibilità, spicca il nome di Valentino Lazaro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza granata avrebbe infatti stretto i primi contatti per il ritorno sotto la Mole dell'esterno austriaco dell'Inter, che la scorsa stagione ha vestito la maglia granata senza però essere riscattato. Il contratto che lega Lazaro al club nerazzurro scade nel 2024, dunque l'esterno potrebbe partire solo a titolo definitivo. Per tornare nuovamente in prestito, il giocatore dovrebbe prima rinnovare con la sua attuale squadra. Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'Inter per evitare la minusvalenza in bilancio avrebbe bisogno di incassare una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro dalla cessione di Lazaro. Il giocatore piace molto a Juric, che lo aveva voluto la scorsa estate e che ne ha parlato molto bene nelle ultime interviste. Il profilo dell’austriaco andrà dunque tenuto in considerazione: i prossimi giorni saranno molto caldi con il Toro che dovrà acquistare due giocatori per le corsie laterali.