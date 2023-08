Calciomercato, niente Atalanta per Singo: è fatta con il Monaco

Tramonta definitivamente l’ipotesi di scambio tra Torino e Atalanta che avrebbe dovuto coinvolgere Singo e Soppy. Nelle ultime ore il club granata sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento dell’esterno ivoriano in Ligue 1. Ad attendere il classe 2000 c’è il Monaco, che ha messo la freccia sull’Atalanta e sta ora lavorando per chiudere definitivamente l’affare. Il passaggio di Singo avverrà a titolo definitivo e porterà nelle casse granata circa 10 milioni di euro.

La spunta il Monaco: ora il Toro cerca 2 esterni

Autore di una stagione con più ombre che luci, l’esterno è finito sul mercato anche in virtù dell’imminente scadenza contrattuale. In mancanza di un accordo per prolungare oltre il 2024, i granata hanno subito spinto per cercare una nuova sistemazione a Singo per evitare di perderlo a zero la prossima estate. Diverse squadre hanno messo gli occhi sull’ivoriano, senza mai imbastire trattative concrete. Raffreddatasi anche la pista Atalanta in uno scambio con Soppy, il Monaco ha messo la freccia ed è arrivato al traguardo. I granata incassano così 10 milioni di euro e ora dovranno trovare due esterni sul mercato.