Calciomercato Torino, summit con il Frosinone per Gatti: la situazione

I ciociari vogliono delle garanzie per lasciar partire il difensore: su di lui c'è anche il Napoli

Il Torino in questa finestra di calciomercato fa sul serio per Federico Gatti, difensore classe 1998 del Frosinone. Nella giornata di ieri, martedì, ci sono stati contatti tra Davide Vagnati e la dirigenza dei ciociari per capire la fattibilità dell'operazione. Sul centrale difensivo, vera rivelazione del Frosinone in questa stagione, non ci sono solo i granata e l'interesse per Gatti è alto (anche il Napoli vorrebbe prelevarlo dai gialloblù).